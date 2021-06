Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt prépare un joli budget pour le recrutement de Longoria !

Publié le 2 juin 2021 à 9h10 par A.M. mis à jour le 2 juin 2021 à 9h34

Déjà très actif en coulisses, l'OM devrait animer le mercato cet été. Bien que les finances du club soient dans le rouge, les nombreux départs devraient permettre au club phocéen d'avoir des moyens pour recruter.

Après une saison compliquée conclue néanmoins par une qualification pour la Ligue Europa, l'OM compte bien se renforcer cet été. Mais avec quels moyens ? C'est la question qui a plusieurs fois été posée à à Pablo Longoria et Frank McCourt, mais les deux hommes ont à chaque botté en touche. Le propriétaire de l'OM a peut-être appris de ses erreurs et refuse désormais d'afficher ses moyens aux yeux de tous. Quoi qu'il en soit, malgré la crise sanitaire et l'absence de qualification pour la Ligue des Champions, le club phocéen semble ambitieux puisque, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'OM est tombé d'accord avec Flamengo pour le transfert de Gerson contre un chèque de 30M€, bonus compris.

L'OM aura des moyens cet été