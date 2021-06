Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un contretemps à prévoir dans le dossier Gerson ?

Publié le 1 juin 2021 à 20h45 par T.M.

Alors que l’OM et Flamengo semblent avoir trouvé un accord pour le transfert de Gerson, il resterait encore visiblement un point de blocage sur la date de libératoire du Brésilien. Explications.

Le mercato estival n’est pas encore ouvert, mais l’OM tiendrait déjà ses premières recrues. Et c’est au milieu de terrain que cela devrait d’abord bouger avec les arrivées de Gerson (Flamengo) et Matteo Guendouzi (Arsenal). Rien n’est encore officiel, mais ces deux dossiers sont en passe d’être bouclés comme le10sport.com vous l’a expliqué. Après d’âpres négociations avec les Cariocas, Pablo Longoria toucherait donc au but avec Gerson. D’ici quelques jours le Brésilien pourrait ainsi poser ses valises à l’OM… à moins que cela ne soit que dans quelques semaines.

Maintenant ou plus tard ?