Mercato - OM : Longoria proche de boucler un transfert totalement inattendu !

Publié le 2 juin 2021 à 10h30 par A.M. mis à jour le 2 juin 2021 à 10h32

En quête d'un nouveau gardien de but pour remplacer Yohann Pelé et concurrencer Steve Mandanda, l'OM multiplie les pistes. Mais Pablo Longoria aurait tranché et aurait bouclé l'arrivée de Christian Joel Sanchez .

Bien que le mercato n'ouvrira ses portes que le 9 juin, Pablo Longoria est déjà sur tous les fronts. Comme révélé par le10sport.com, Gerson et Mattéo Guendouzi sont proches de rejoindre l'OM tandis que le président olympien négocie également avec la Fiorentina et le Borussia Dortmund pour conserver Pol Lirola et Leonardo Balerdi. Mais ce n'est tout. L'arrivée d'un nouveau gardien de but est également attendue afin de compenser le départ de Yohann Pelé tout en assurant la succession de Steve Mandanda à court terme. Un numéro 1 bis est ainsi recherché et les noms d'Alban Lafont (FC Nantes), Alexander Nübel (Bayern Munich) ou encore Esteban Andrada (Boca Juniors) ont circulé ces derniers jours.

Christian Joel Sanchez proche de signer à l'OM ?