Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria va recevoir une grosse offre de transfert !

Publié le 2 juin 2021 à 9h30 par A.M.

Contraint de vendre cet été, l'OM ne devrait pas conserver Boubacar Kamara dont le contrat s'achève en juin 2022. Un club se tiendrait d'ailleurs prêt à dégainer une offre.

Déjà très actif en coulisses, l'OM s'apprête à boucler plusieurs transferts. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Pablo Longoria a trouvé un accord pour le transfert de Gerson estimé à 30M€, et il est également proche de recruter Mattéo Guendouzi. Par conséquent, le club phocéen s'apprête déjà à frapper fort sur le mercato qui ouvrira officiellement ses portes le 9 juin prochain. Toutefois, l'OM va également devoir penser à vendre afin d'équilibrer ses comptes.

Un club prêt à dégainer pour Kamara ?