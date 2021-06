Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria tente un gros coup pour remplacer Caleta-Car !

Publié le 2 juin 2021 à 3h15 par A.M.

Alors que l'OM risque de voir filer Duje Caleta-Car et Leonardo Balerdi, la piste menant à William Saliba refait surface. Et cela pourrait être un joli coup.

Bien que le mercato n'est pas encore officiellement ouvert ses portes, l'OM est déjà très actif en coulisses. En effet, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, les arrivées de Gerson et Mattéo Guendouzi sont imminentes. Mais Pablo Longoria cherche également un défenseur central afin de compenser la possible vente de Duje Caleta-Car ainsi que le départ de Leonardo Balerdi, prêté par le Borussia Dortmund. Dans cette optique, l'OM suivrait William Saliba, prêté lors de la seconde partie de saison à l'OGC Nice par Arsenal. Et selon le journaliste de Nice-Matin Vincent Menichini, ce serait un très joli coup.

«Hormis Marquinhos, Kimpembe, Fonte et Botman, il n'a pas d'équivalent en Ligue 1»