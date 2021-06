Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria multiplie les pistes en Ligue 1 !

Publié le 1 juin 2021 à 20h30 par T.M.

En passe de boucler les arrivées de Gerson et Matteo Guendouzi à l’OM, Pablo Longoria ne compte pas s’arrêter là pour ce mercato estival. A la recherche de nombreux renforts, le président marseillais pourrait notamment se servir en Ligue 1.

Cet été, de nombreuses recrues sont attendues à l’OM afin d’officiellement lancer le projet de Pablo Longoria et Jorge Sampaoli. Les premiers renforts seraient d’ailleurs imminents sur la Canebière. Comme le10sport.com a pu vous l’expliquer, les arrivées de Gerson (Flamengo) et Matteo Guendouzi (Arsenal) sont bien engagés. Mais après ces deux renforts, le recrutement de l’OM devrait être loin d’être terminé. En effet, les besoins sont nombreux et d’autres renforts seront alors nécessaires. D’ailleurs, Pablo Longoria multiplie les pistes à tous les postes. Dans les médias, de nombreux joueurs sont ainsi annoncés dans le viseur du président marseillais, qui scruterait un peu partout, et surtout en Ligue 1.

Un recrutement made in Ligue 1 ?