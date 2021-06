Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria en grand danger pour la priorité de Sampaoli !

Publié le 2 juin 2021 à 11h10 par A.M.

Priorité de l'OM cet été, Pol Lirola a vu son prêt prendre fin sans que le club phocéen ne lève son option d'achat estimée à 12M€. Si ce n'est pas rédhibitoire pour un transfert définitif à Marseille, Pablo Longoria prend un risque.

Prêté cet hiver à l'OM, Pol Lirola est la grande satisfaction de la seconde partie de saison olympienne. Le latéral espagnol s'est parfaitement acclimaté à son rôle de piston dans le système de Jorge Sampaoli, à tel point qu'aujourd'hui, il ne se voit plus ailleurs qu'à Marseille comme l'expliquait récemment son père dans les colonnes de La Provence : « Pol ne pense qu'à une chose, que les clubs s'entendent sur le transfert et qu'il puisse continuer à l'Olympique de Marseille. Il a d'autres options mais il ne veut entendre parler que de l'OM, il ne veut pas revenir à la Fiorentina . » Mais l'optimisme qui régnait dans ce dossier a laissé place à l'inquiétude.

Inquiétude à l'OM pour Lirola ?