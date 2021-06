Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria prend un énorme risque avec Lirola !

Publié le 1 juin 2021 à 17h15 par La rédaction

Alors que la date butoir concernant l'option d'achat de Pol Lirola a expiré, l'OM se retrouve en difficulté dans ce dossier face à la menace de la concurrence.

Prêté cet hiver par la Fiorentina, Pol Lirola a réalisé une excellente seconde partie de saison et s'est montré très à l'aise dans son rôle de piston droit au sein du schéma tactique de Jorge Sampaoli. Par conséquent, l'OM souhaite le conserver, mais a refusé de payer les 12M€ correspondants à l'option d'achat du latéral espagnol. Une option d'achat qui a d'ailleurs expiré lundi. Cela ne signifie pas que Pol Lirola ne signera pas à l'OM, mais Pablo Longoria prend un risque dans ce dossier en perdant la main face à la concurrence de plusieurs clubs.

«Si quelqu'un arrive avec une proposition ferme dès maintenant pour Lirola...»