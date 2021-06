Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Gros coup de froid dans ce dossier prioritaire de Sampaoli !

Publié le 1 juin 2021 à 11h10 par A.M.

Bien décidé à conserver Pol Lirola, l'OM négocie un transfert avec la Fiorentina à un prix inférieur aux 12M€ de son option d'achat, qui a de toute façon expiré. Mais l'arrivée de Gennaro Gattuso sur le banc de la Viola complique la donne.

Parmi les satisfactions du mercato d'hiver, Arkadiusz Milik et Pol Lirola font parties des priorités de l'OM pour cet été. Mais alors que la situation du Polonais est particulière, celle du latéral espagnol est bien différente. En effet, Jorge Sampaoli souhaite absolument le conserver compte tenu de son excellente seconde partie de saison, mais le club phocéen a refusé de payer les 12M€ correspondants à son option d'achat qui a expiré lundi soir. Par conséquent, Pablo Longoria doit désormais directement négocier un transfert avec la Fiorentina, mais la situation se complique.

Gattuso change tout pour Lirola