Mercato - PSG : Le Real Madrid ne lâche pas le morceau pour Mbappé !

Publié le 1 juin 2021 à 10h45 par Th.B.

Le Real Madrid aurait les idées claires au sujet du feuilleton Kylian Mbappé, priorité du mercato estival merengue. D’ailleurs, entre maintenant et l’été 2022, le plan serait d’avoir l’attaquant du PSG et Erling Braut Haaland.

« L’avenir de Kylian Mbappé ? Ça on verra, on verra ce qu’il se passe. Mais en tout cas, c’est le bienvenu à Madrid ! En tout cas, il a toutes les qualités pour être un joueur du Real Madrid un jour j’espère » . À l’occasion d’un entretien accordé à M6 et à RTL Foot , Karim Benzema a fait passer le message ci-dessus dans la journée de dimanche. L’attaquant du Real Madrid a donc mis sa casquette d’intermédiaire afin d’indirectement inciter Kylian Mbappé à signer en faveur du club merengue. L’intérêt du Real Madrid pour l’attaquant du PSG, qui n’a toujours pas prolongé son contrat courant jusqu’en juin 2022, n’est plus un secret tant son nom est lié au Real Madrid et les témoignages de joueurs se sont multipliés. Et alors que le PSG assure via son président Nasser Al-Khelaïfi notamment que Mbappé sera au PSG la saison prochaine, le Real Madrid semble déterminé à faire bouger les choses.

Mbappé, puis Haaland au Real Madrid ?