Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria s'active pour boucler un premier renfort à 12M€ !

Publié le 31 mai 2021 à 22h10 par D.M.

L'OM souhaiterait conserver Pol Lirola dans son effectif et voudrait lever l'option d'achat de 12M€, qui arrive à expiration ce lundi.

Prêté par la Fiorentina avec option d’achat à 12M€, Pol Lirola a réalisé une excellente saison à l’OM et a convaincu ses dirigeants. Pablo Longoria souhaite le conserver et aurait entamé des négociations avec le club italien. Le président marseillais avait fait le point ce mercredi sur ce dossier. « Il a fait une grande fin de saison. Ce que nous souhaitons, c'est assurer la continuité avec les joueurs. Nous avons une option d'achat et nous devons négocier. Les circonstances à Florence sont également particulières étant donné le changement d'entraîneur, mais nous devons le comprendre. L'option d'achat est valable jusqu'au 31, il reste encore quelques jours pour négocier ».

Longoria a intensifié les discussions avec la Fiorentina