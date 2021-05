Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est toujours à fond sur ce dossier à 12M€ !

Publié le 31 mai 2021 à 12h10 par La rédaction

Prêté par la Fiorentina cet hiver, Pol Lirola a convaincu l’OM de le conserver. Mais son option d’achat expire ce lundi et Marseille tenterait toujours de négocier son montant à la baisse.

Cet hiver, l’OM a réalisé un coup intéressant en se faisant prêter, avec option d’achat, Pol Lirola, le latéral droit espagnol de la Fiorentina. Une demi-saison et 22 matchs plus tard, l’Espagnol fait l’unanimité au sein du club phocéen. Ses performances ont contribué à la 5e place finale du club et tous, dans la citée phocéenne, souhaitent qu’il reste à l’OM la saison prochaine. Mais l’option d’achat, qui expire ce lundi, pourrait être trop élevée pour les finances marseillaises.

L’OM aimerait faire baisser le montant de l’option d’achat