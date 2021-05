Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a déjà bouclé deux recrues !

Publié le 31 mai 2021 à 10h10 par La rédaction

L’OM aurait bouclé un gros coup double en coulisses avec l’arrivée de deux jeunes pépites de l’OGC Nice. Salim Ben Seghir et Bilal Nadir, qui ne continueront pas avec leur club formateur malgré leur statut de grands espoirs, vont débarquer dans la cité phocéenne.

Pablo Longoria, le président de l’OM, semble vouloir effectuer des coups à bas prix lors du prochain mercato. Si le club olympien va devoir dépenser de l'argent pour modifier son effectif, il ne va visiblement pas s’empêcher d’aller chercher des joueurs libres, pour préparer l’avenir. Foot Mercato révélait d’ailleurs dimanche que Salim Ben Seghir et Bilal Nadir devraient quitter l’OGC Nice pour rejoindre l’OM. Et la tendance se confirme plus que jamais dans ce dossier

L'OM recrute deux grands espoirs de Nice