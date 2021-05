Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria voit le bout du tunnel avec ce flop de l’ère McCourt !

Publié le 31 mai 2021 à 5h30 par Th.B.

Arrivé en provenance de la Roma, Kevin Strootman ne s’est jamais démarqué à l’OM et serait dans la possibilité de retrouver le club de la Louve à l’intersaison.

Recruté à l’été 2018 par Rudi Garcia en provenance de la Roma, Kevin Strootman ne s’est jamais imposé comme étant un élément indiscutable et indéboulonnable de l’OM. Pire, l’international néerlandais n’a que trop peu justifié le fait de disposer du plus gros salaire de l’effectif marseillais et ce, dès son arrivée. Résultat ? Strootman a été prêté au Genoa au cours du dernier mercato hivernal, et il se pourrait bien qu’il y reste. Bien que le club de Gênes ne soit pas l’unique option à disposition de Kevin Strootman.

Un retour aux sources pour Strootman à la Roma ?