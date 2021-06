Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Gerson lâche une bombe sur son arrivée à Marseille !

Publié le 3 juin 2021 à 10h10 par A.M.

Annoncé dans le viseur de l'OM depuis plusieurs semaines, Gerson serait plus proche que jamais de signer à Marseille. Le père du joueur de Flamengo confirme que ce feuilleton entre dans sa dernière ligne droite.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'OM et Flamengo ont trouvé un accord pour le transfert de Gerson contre un chèque de 30M€ bonus compris. De son côté, le milieu offensif brésilien s'est entendu avec le club phocéen pour un contrat de 5 ans. Il ne manque donc plus que quelques détails à régler, notamment au sein de l'entourage du joueur puisque plusieurs agents ont tenté de se greffer à cette opération. Et le père du joueur doit désormais choisir un agent à qui donner le mandat de transfert. Les deux clubs n'attendent plus que ça pour finaliser l'opération. Mais cette fois-ci, le dénouement semble vraiment imminent.

«Plus que quelques ajustements» et Gerson sera marseillais