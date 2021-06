Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour Leonardo dans le feuilleton Sergio Ramos !

Publié le 3 juin 2021 à 9h15 par La rédaction

En fin de contrat le 30 juin, Sergio Ramos n'a toujours pas trouvé de terrain d'entente avec le Real Madrid, et le divorce semble acté entre les deux parties. De quoi donner de l'espoir au PSG dans ce dossier interminable...

L'avenir de Sergio Ramos semble s'écrire toujours plus loin du Real Madrid. Arrivé en 2005 dans la capitale espagnole en provenance du FC Séville, le défenseur espagnol ne réussit pas à se mettre d'accord avec Florentino Pérez pour prolonger chez les Merengue . Mercredi, Carlo Ancelotti a tout de même rappelé l'importance du défenseur central lors de sa présentation à la presse en tant que nouvel entraîneur du Real Madrid : « Je vais devoir parler avec le club dans les prochains jours. Sergio Ramos est un joueur très important pour le Real Madrid. Il est fondamental ». Et malgré ce discours d'Ancelotti, le futur de Sergio Ramos semble acté...

Divorce acté entre Ramos et le Real Madrid