Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une menace en moins pour l'avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 3 juin 2021 à 8h15 par La rédaction

Alors que Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG cet été, une possible destination serait déjà à écarter pour l'avenir de l'international français.

Ce n’est plus un secret, Kylian Mbappé fait partie des joueurs les plus convoités du prochain mercato estival. En fin de contrat en juin 2022, l’international tricolore n’a toujours pas prolongé avec le PSG. La direction parisienne pourrait donc envisager un départ de sa star dès cet été si aucun accord n’est trouvé pour un nouveau bail. Quelques clubs suivraient ainsi la situation de Kylian Mbappé de très près, dont le Real Madrid ou encore Liverpool. Mais l’affaire pourrait être très compliquée pour le pensionnaire de Premier League.

Aucune chance voir Mbappé à Liverpool pour le moment