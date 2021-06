Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé à l’origine d’une opération colossale avec Cristiano Ronaldo et Icardi !

Publié le 2 juin 2021 à 17h45 par Th.B.

Alors que son avenir reste flou, son contrat expirant en juin 2022 au PSG, Kylian Mbappé pourrait être transféré cet été. Et sa vente déboucherait sur la venue de Cristiano Ronaldo et le départ de Mauro Icardi pour la Juventus selon la presse transalpine.

Le PSG pourrait être contraint de faire ses adieux à Kylian Mbappé à l’intersaison. La cause ? Son contrat expirera le 30 juin 2022 et il n’a toujours pas été prolongé à l’instant T contrairement à celui de Neymar qui court jusqu’à l’été 2025. Comme Ok Diario l’a souligné lundi soir, la priorité du Real Madrid serait de recruter Kylian Mbappé cet été en s’appuyant sur l’aide du principal intéressé à ne pas rallonger son expérience parisienne afin de le faire venir cet été et Erling Braut Haaland à compter de juin 2022, moment où sa clause libératoire fixée à 75M€ sera effective dans son contrat au Borussia Dortmund.

Mbappé déclencherait les transferts de Cristiano Ronaldo au PSG et d’Icardi à la Juventus !