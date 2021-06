Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme déclaration sur l’intérêt de Doha pour Zidane !

Publié le 2 juin 2021 à 14h45 par Th.B.

Alors que Zinedine Zidane est sans club depuis son départ du Real Madrid, le PSG serait au milieu de pourparlers avec l’entraîneur français. En parallèle, les dirigeants parisiens ne seraient pas convaincus par Mauricio Pochettino.

N’ayant pas caché son insatisfaction quant à son traitement et ayant mal vécu les restrictions dues au Covid-19 pour l’intégralité de la saison selon la presse ibérique, Zinedine Zidane a pris la décision de se retirer une fois que l’exercice a touché à sa fin bien que son contrat au Real Madrid courrait jusqu’en juin 2022. Résultat, Carlo Ancelotti a été nommé coach de la Casa Blanca et ce, jusqu’en 2024 alors que Mauricio Pochettino aurait toujours l’idée de retrouver Tottenham dans un coin de sa tête à en croire la presse anglaise et Libération. Pour l’éventuelle succession de Pochettino, Zidane pourrait être le candidat tout indiqué. Et selon Didier Roustan, il y aurait même déjà des discussions entre le PSG et le clan Zidane.

« Évidemment qu’il y a des pourparlers »