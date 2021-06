Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pochettino, Conte… Les dessous du choix de Pérez avec Ancelotti !

Publié le 2 juin 2021 à 11h30 par Th.B.

Alors que des noms comme Mauricio Pochettino, Antonio Conte ou encore Raul Gonzalez ont été cités comme potentiels successeurs de Zinedine Zidane, c’est à Carlo Ancelotti que les rênes de l’effectif du Real Madrid ont été confiés. Retour sur ce choix fort de Florentino Pérez.

Jeudi dernier, le Real Madrid officialisait le départ de Zinedine Zidane, qui était dans l’air depuis des semaines voire des mois, et alors que son contrat le liait à la Casa Blanca jusqu’en juin 2022. Laissant Florentino Pérez dans l’obligation de trouver un nouveau coach pour prendre les rênes de l’équipe première du Real Madrid pour la saison prochaine. D’après The Athletic , le président merengue se serait entretenu vendredi dernier dans les bureaux de Valdebebas avec le directeur général du conseil d’administration Pedro Lopez et son frère Enrique Pérez. Au cours de ladite réunion, Pérez se serait montré direct sur le futur choix du coach et une source interne au club a révélé à The Athletic que bien qu’il n’y avait autour de la table aucun membre ayant été proche du monde du football par le passé, « Pérez pense qu’il en sait plus que n’importe quel entraîneur ». Le10sport.com vous a révélé en exclusivité le mercredi 26 mai, quelques heures avant le départ de Zidane, qu’Antonio Conte était une option prise en considération par le Real Madrid. Finalement, la décision du vice-champion d’Espagne s’est portée sur Carlo Ancelotti, mais il ne fut pas le premier choix des dirigeants merengue.

Pochettino, la priorité…

Connaissant bien la politique du Real Madrid et surtout de l’administration Florentino Pérez, une source a assuré à The Athletic que rien n’est jamais vraiment préparé au sujet de la nomination d’un entraîneur et que tout se fait sur le tas, bien que contrairement à 2018, le président Pérez aurait pu tranquillement assurer la transition au vu du ras-le-bol pas vraiment dissimulé de Zidane ces dernières semaines. « Je ne pense pas qu'ils sachent quel entraîneur engager. Ils ne le savent jamais. Pour Perez, l'entraîneur est toujours secondaire. Il n'y a jamais de critères établis. Ils signent qui ils peuvent ». Pas de critères établis. Ce qui expliquerait donc la raison pour laquelle des entraîneurs de tout horizon et surtout aux méthodes bien différentes. Comme en 2018, moment où il était en poste à Tottenham, Mauricio Pochettino aurait été une option prise en considération, bien que cette fois-ci il soit engagé au PSG. Cette semaine, une source bien placée au sein du Real Madrid a fait savoir « qu’il semblait que ce soit Pochettino » l’heureux élu. En parallèle, le PSG aurait même « commencé à chercher un nouvel entraîneur ». Finalement, il n’en a rien été et Pochettino n’aurait même pas annoncé à ses dirigeants sa volonté de partir d’après Le Parisien.

Conte, le nettoyeur…

Comme Mauricio Pochettino, Antonio Conte a été approché par Florentino Pérez pour succéder à Zinedine Zidane dans la foulée de son premier départ. Certains membres du vestiaire merengue auraient même commencé à croire en l’arrivée de l’Italien pour que selon une source contactée par The Athletic, Conte vienne « secouer les choses » . La donne aurait été similaire ces derniers jours pour qu’il prenne les rênes de l’effectif, mais cela aurait causé bien des maux de tête au président du Real Madrid qui semble apprécier le fait d’avoir la main mise sur les décisions exécutives et financières de son club lorsque Antonio Conte demande régulièrement un contrôle important de l’administration et du mercato. Un mariage alors impossible.

Raul, la solution interne

Comme Zinedine Zidane en 2016, après son passage par la case Castilla, Raul Gonzalez aurait pu se voir confier les rênes de l’équipe A du Real Madrid. D’ailleurs, comme The Athletic l’a souligné, les médias ibériques ont souvent évoqué la potentielle nomination de Raul pour suivre le modèle Zidane. Cependant, au sein de l’équipe première, le discours n’aurait pas été le même et ne laissait aucunement présager de la venue de Raul. « Raul ne sera pas le nouveau manager ». Un message clair qui s’est donc confirmé puisque Carlo Ancelotti, qui a été l’architecte de la tant attendue Decima en 2014 a été nommé mardi soir.

…et pourquoi Carlo Ancelotti ?