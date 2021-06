Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les origines des tensions entre Leonardo et Pochettino dévoilées !

Publié le 2 juin 2021 à 8h15 par H.G.

Alors que Mauricio Pochettino souhaiterait quitter le PSG, cette prise de position de l’entraîneur argentin serait motivée par certaines ingérences de Leonardo dans ses choix sportifs.

À peine six mois après son arrivée au Paris Saint-Germain en lieu et place de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino va-t-il quitter le club de la capitale ? Cette question mérite d’être posée à l’heure actuelle dans la mesure où la presse n’a de cesse d’affirmer ces derniers jours que l’ancien technicien de Tottenham souhaiterait s’en aller du PSG afin d'effectuer son grand retour chez les Spurs , qui aimeraient justement le récupérer. Selon Le Parisien , Mauricio Pochettino serait déçu du fonctionnement du club parisien, notamment parce qu’il s’attendait à une structure plus forte et professionnelle à son arrivée à Paris.

Leonardo voulait que Xavi Simons et Kays Ruiz jouent davantage