Mercato - PSG : Remplacer Pochettino au PSG ? La réponse de Nicolas Anelka !

Publié le 1 juin 2021 à 20h10 par T.M.

Ayant passé ses diplômes d’entraîneur, Nicolas Anelka pourrait prochainement se lancer un nouveau défi. Toutefois, on ne devrait pas le voir sur le banc du PSG…

Mauricio Pochettino sera-t-il encore l’entraîneur du PSG la saison prochaine ? Depuis quelques jours, la question se pose. Après seulement 6 mois dans la capitale, l’Argentin pourrait s’en aller. Dans ce cas-là, le PSG devra alors se chercher un nouvel entraîneur. Cela tombe bien, un débutant débarque sur le marché : Nicolas Anelka. L’ancien joueur du PSG, qui a quitté récemment le projet de Mourad Boudjellal au Hyères FC, se cherche un nouveau défi. Et ce mardi, au micro de RMC , Anelka, qui a passé ses diplômes d’entraîneur, a fait savoir qu’il était ouvert à tout.

« Jamais de la vie ! »