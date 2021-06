Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un grand danger se confirme pour Leonardo avec Hakimi !

Publié le 1 juin 2021 à 19h45 par H.G.

Alors que le PSG semble avoir fair d’Achraf Hakimi sa priorité en ce début de mercato estival, la menace de Chelsea est clairement en train de se confirmer.

Le secteur du flanc droit de la défense parisienne a été identité comme l’un des chantiers prioritaires à renforcer au cours de la fenêtre estivale à venir par Leonardo. En ce sens, le Paris Saint-Germain est donc annoncé avec insistance sur les traces d’Achraf Hakimi ces derniers jours et pousserait dans l’optique de son éventuelle venue en provenance de l’Inter. Seulement voilà, vu la qualité du joueur de 22 ans, le PSG est loin d’être le seul club sur le dossier, et Chelsea semble bel et bien déterminé à jouer sa carte à fond avec Achraf Hakimi.

L’Inter négocierait à la fois avec le PSG et Chelsea !