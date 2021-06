Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Donnarumma relancé par… Tuchel ?

Publié le 1 juin 2021 à 15h45 par Th.B.

Alors que le PSG se pencherait toujours sur le dossier Gianluigi Donnarumma, Chelsea serait intéressé par la venue du portier italien cet été, à une seule condition.

Comme Saber Desfarges l’a récemment fait savoir, Leonardo n’aurait pas clos le dossier Gianluigi Donnarumma, bien au contraire. Alors que Keylor Navas a récemment prolongé son contrat au PSG, qui le lie au club jusqu’en juin 2024, le directeur sportif du Paris Saint-Germain continuerait d’en pincer pour l’international italien dont le départ libre de tout contrat du Milan AC est programmé pour cet été. Une occasion en or donc pour le PSG de recruter l’un des gardiens les plus prometteurs du football européen. Un entretien au sommet entre Leonardo et l’agent de Donnarumma, Mino Raiola, aurait récemment eu lieu. Cependant, Chelsea pourrait chambouler les plans du PSG.

Un intérêt confirmé de Chelsea pour Donnarumma, mais…