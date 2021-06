Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grande bataille attend Leonardo pour Hakimi !

Publié le 1 juin 2021 à 14h15 par Th.B.

Alors que le PSG semble avoir de gros projets pour Achraf Hakimi, Chelsea ainsi qu’Arsenal seraient prêts à chambouler les plans de Leonardo. Une vente de l’Inter d’Hakimi serait inéluctable. Explications.

Comme cela a été assuré par différents au cours de la semaine dernière, Achraf Hakimi est devenu plus qu’une simple piste aux yeux de Leonardo. RMC Sport dévoilait jeudi dernier que le directeur sportif du PSG faisait du latéral droit de l’Inter sa cible prioritaire en marge du mercato estival. Foot Mercato a pour sa part confié samedi qu’un accord total aurait été trouvé entre la direction du PSG et le clan Hakimi pour un contrat de cinq ans. Cependant, un terrain d’entente ne serait pour le moment pas en train de se dessiner avec l’Inter à propos du montant de l’opération. Le club milanais attendrait une offre de 80M€, ce que le PSG n’aurait pas encore proposée.

Chelsea, Arsenal… La donne changerait pour Hakimi !