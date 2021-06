Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une opération à 60M€ prend forme !

Publié le 1 juin 2021 à 9h45 par A.M.

En quête d'un latéral droit cet été, le PSG avance sur le transfert d'Achraf Hakimi et serait très confiant quant à la possibilité de boucler ce dossier pour plus de 60M€.

Cet été, la priorité du Paris Saint-Germain est clairement identifiée. En effet, le club de la capitale souhaite recruter un latéral droit puisqu'Alessandro Florenzi n'a pas été conservé et retournera donc à l'AS Roma après son prêt d'une saison au PSG. Et ni Colin Dagba ni Thilo Kehrer ne donne satisfaction, ce qui pousse Leonardo à s'activer pour trouver un joueur capable de s'imposer durablement dans le couloir droit de la défense parisienne. Dans cette optique, le nom d'Achraf Hakimi revient avec insistance ces derniers jours.

Le PSG serait confiant pour Hakimi

Et ce dossier avance de façon positive. Selon les informations de Nicolo Schira, le PSG est confiant à l'idée de boucler le transfert d'Achraf Hakimi dans les prochains jours. Le journaliste italien évoque un prix de 60M€, hors bonus, ainsi qu'un contrat courant jusqu'en juin 2026 pour le latéral marocain qui pourrait touché un salaire annuel avoisinant les 8M€ avec 2M€ de bonus supplémentaires. Autrement dit, Achraf Hakimi devrait bien être la première recrue estivale du PSG.