Mercato - PSG : Raiola passe à la vitesse supérieure pour Areola !

Publié le 1 juin 2021 à 13h45 par B.C.

Alors qu’Alphonse Areola retrouvera le PSG durant l’intersaison, Mino Raiola s’activerait pour trouver un nouveau club à l’international français et pourrait ainsi proposer ses services à l’AS Roma.

Comme chaque année ou presque, le dossier des gardiens devraient animer le mercato du Paris Saint-Germain. Malgré la récente prolongation de Keylor Navas jusqu’en 2024, Leonardo voudrait en effet profiter de la situation contractuelle de Gianluigi Donnarumma pour s’attacher ses services cet été, puisque le portier de l’AC Milan sera libre de s’engager dans le club de son choix. Une opportunité qui n’a pas échappé également au FC Barcelone, à la Juventus ou encore à l’AS Roma, même si José Mourinho n’apparaît pas en position de force dans ce dossier. Le salaire réclamé par Mino Raiola et l’absence de Ligue des champions apparaissent comme deux gros obstacles pour la Roma, ce qui pourrait arranger les affaires du PSG.

Areola pourrait rebondir à la Roma