Mercato - PSG : Tuchel va mettre le feu dans ce dossier prioritaire de Leonardo !

Publié le 1 juin 2021 à 11h15 par Th.B.

Bien que le PSG fasse de la piste Achraf Hakimi un dossier bouillant pour son mercato estival, Chelsea en pincerait également pour le latéral de l’Inter et discuterait déjà d’un transfert !

Pourtant arrivé à l’occasion du dernier mercato estival, Achraf Hakimi pourrait déjà quitter l’Inter en raison des problèmes financiers rencontrés par le champion d’Italie. Le PSG serait bien placé dans la course à la signature d’Hakimi et se serait déjà mis d’accord avec le latéral droit pour un contrat de cinq ans à en croire les informations de Foot Mercato. Cependant, les prétentions économiques de l’Inter au niveau de l’indemnité du transfert poseraient problème. En effet, le club nerazzurri réclamerait 80M€ lorsque le PSG ne serait disposé à en offrir « que » 60M€ pour le moment.

Chelsea prendrait en considération un transfert d’Hakimi !