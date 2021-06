Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va bien tenter un coup de prestige à 0€ !

Publié le 1 juin 2021 à 9h15 par La rédaction

Pour préparer la relève de Keylor Navas, le Paris Saint-Germain songerait plus que jamais à recruter Gianluigi Donnarumma, en fin de contrat à l’AC Milan.

Une affaire en or pour 0€. Le directeur sportif du PSG Leonardo aime faire son marché en Italie et le confirme de nouveau. Gianluigi Donnarumma, en fin de contrat du côté de l’AC Milan, pourrait signer gratuitement dans la capitale cet été. Le gardien transalpin intéresse d’autres grands clubs, dont le FC Barcelone et la Juventus, comme le révèle Le Parisien . La signature à Paris pourrait se concrétiser car Leonardo est proche de l’agent du joueur, qui n’est autre que Mino Raiola.

Le PSG prépare l’après Navas

Longtemps orphelin d’un gardien de classe mondiale, le PSG avait réussi son coup en 2019 en recrutant Keylor Navas. Le triple vainqueur de la Ligue des champions est devenu indiscutable dans les cages du Paris Saint-Germain. Pour autant, le Costaricain aura 37 ans à la fin de son contrat en 2024. Le prêt de Donnarumma est alors une option envisagée par Leonardo, qui souhaite éviter une mauvaise gestion des gardiens. Pour rappel, le gardien italien n’a que 22 ans, et s’inscrirait dans le long terme au PSG.