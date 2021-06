Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette énorme «opportunité» que le Barça ne veut pas laisser passer…

Publié le 1 juin 2021 à 4h30 par T.M.

Sur le départ au Milan AC, Gianluigi Donnarumma est très courtisé. Et malgré Marc-André ter Stegen, le FC Barcelone est à l’affût.

Paolo Maldini l’a acté dernièrement, Gianluigi Donnarumma ne restera pas au Milan AC. Après de longues négociations pour tenter de trouver un accord pour une prolongation, cela n’a finalement pas été le cas. Arrivant alors au terme de son contrat, l’Italien partira libre d’ici peu. Ne reste désormais plus qu’à Donnarumma à trouver un nouveau club et ce ne sont pas les options qui manquent. En effet, le PSG, la Juventus et le FC Barcelone seraient à l’affût. Et bien que les Blaugrana peuvent déjà compter sur Marc-André ter Stegen, ils ne diront pas non au client de Mino Raiola.

Une occasion à ne pas manquer !