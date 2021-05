Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Donnaruma sur le point de passer à la vitesse supérieure ?

Publié le 1 juin 2021 à 0h45 par A.C.

Actuellement suivi par le PSG, la Juventus et le FC Barcelone, Gianluigi Donnarumma pourrait voir une piste se débloquer.

C’est une occasion à ne pas rater. Considéré comme le gardien le plus talentueux de sa génération, Gianluigi Donnarumma va être libre à partir du 30 juin prochain. Les négociations avec le Milan AC n’ont pas abouti, avec un Mino Raiola qui se serait montré particulièrement gourmand. Désormais, trois clubs semblent pousser pour l’engager. Le Paris Saint-Germain, où Leonardo a toujours été un grand fan de Donnarumma, le FC Barcelone et la Juventus. Le problème, c’est que ces trois clubs ont tous un gardien titulaire et plutôt bien installé.

Szczęsny pourrait laisser sa place à Donnarumma