Mercato - PSG : Leonardo, Pochettino… Il n’en restera qu’un au PSG !

Publié le 1 juin 2021 à 16h15 par T.M. mis à jour le 1 juin 2021 à 17h28

Si les rumeurs font état d’un possible départ de Mauricio Pochettino cet été, c’est finalement Leonardo qui pourrait bien faire ses valises et quitter le PSG.

Quel sera le visage du PSG la saison prochaine ? L’été s’annonce visiblement mouvementé dans la capitale et de nombreux changements sont annoncés au sein de l’effectif. Toutefois, cela pourrait ne pas seulement bouger dans le groupe de Mauricio Pochettino puisque l’entraîneur du PSG lui même est annoncé sur le départ. En effet, après seulement 6 mois sur le banc parisien, l’Argentin pourrait s’en aller. Alors que l’option Real Madrid semble s’éteindre, la possibilité d’un retour à Tottenham resterait d’actualité. Cependant, à en croire les informations de Philippe Auclair, dévoilées pour TalkSport , c’est Leonardo qui pourrait finalement s’en aller…

« Leonardo est peut-être le mieux placé pour avoir des problèmes avec les Qataris »