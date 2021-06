Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti, Pochettino… Le successeur de Zidane serait identifié !

Publié le 1 juin 2021 à 13h30 par B.C.

Alors que le Real Madrid multiplie les pistes pour trouver le successeur de Zinedine Zidane sur le banc de touche, Florentino Pérez aurait fait de Carlo Ancelotti sa nouvelle priorité, et le retour de l’Italien pourrait vite se concrétiser.

Menacé à plusieurs reprises durant la saison, Zinedine Zidane a dit stop. L’ancien numéro 10 a décidé de quitter le Real Madrid malgré son engagement avec le club merengue jusqu’en juin 2022, lassé des critiques dont il a fait l’objet ces derniers mois. « Je pars car je sens que le club ne me donne plus la confiance dont j’ai besoin, il ne me donne plus le soutien pour construire quelque chose à moyen et long terme. Je connais le football et l’exigence d’un club comme Madrid, je sais que quand tu ne gagnes pas, tu dois partir. Mais ici, on a oublié une chose très importante, on a oublié tout ce que j’ai construit , a lâché Zidane dans une lettre publiée ce lundi dans le quotidien AS . J’aurais aimé que les derniers mois de ma relation avec le club et le président soient différents. Je ne demande pas de privilèges, mais un peu de mémoire. » Florentino Pérez doit donc désormais se lancer sur les traces de son successeur et a déjà quelques idées pour le poste d’entraîneur, mais un dossier a pris de l’ampleur ces dernières heures à en croire la presse espagnole.

Le retour d’Ancelotti bientôt bouclé

Ce lundi soir, la Cadena SER a révélé l’intérêt du Real Madrid pour Carlo Ancelotti. Un entraîneur que connaît parfaitement Florentino Pérez puisque l’Italien a dirigé l’équipe madrilène entre 2013 et 2015, passage au cours duquel il était parvenu à remporter la dixième Ligue des champions de l’histoire du club. Un retour ne serait pas pour déplaire au principal intéressé malgré son engagement avec Everton jusqu’en 2024. Les Toffees seraient d’ailleurs à la recherche d’un remplaçant dans l’éventualité d’un départ de Carlo Ancelotti qui se confirme au fil des heures. En effet, Marca annonce ce mardi que l’ancien coach du PSG est actuellement le grand favori pour succéder à Zinedine Zidane, et la direction ne voudrait pas perdre de temps afin de préparer au mieux la prochaine saison. Selon le média espagnol, l’officialisation pourrait même intervenir dans les prochaines heures. Même son de cloche en Italie, puisque Sky Italia annonce des discussions très avancées entre les deux parties, tout proches d’un accord.

L’option Pochettino a été écartée