Mercato - Real Madrid : L'énorme casse-tête de Pérez pour la succession de Zidane !

Publié le 1 juin 2021 à 12h00 par La rédaction

Le Real Madrid est toujours à la recherche de son nouvel entraîneur. Après le départ de Zinedine Zidane, Florentino Pérez n’a toujours pas fait son choix et dispose de plusieurs pistes...

Le banc du Real Madrid n’a pas encore trouvé son nouvel entraîneur. Après l’annonce de sa démission la semaine dernière, Zinedine Zidane contraint Florentino Pérez à s’activer sur le marché des entraîneurs. Le président de la Casa Blanca a multiplié les pistes dernièrement. Un accord aurait même été trouvé avec Massimiliano Allegri, mais les négociations avec le Real Madrid se sont trop éternisées et l’entraîneur italien a finalement opté pour un retour à la Juventus.

Pérez n'écarte aucune possibilité