Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Retraite, départ… L'étrange sortie de Gareth Bale sur son avenir !

Publié le 1 juin 2021 à 11h00 par B.C.

Alors que les rumeurs sont nombreuses concernant son avenir, Gareth Bale a laissé planer le doute sur le sujet, refusant de nier une retraite après l’Euro.

Prêté à Tottenham cette saison, Gareth Bale devrait retrouver le Real Madrid à l’issue de l’Euro, à moins que l’attaquant n’en décide autrement. Depuis plusieurs semaines, de nombreuses rumeurs circulent concernant la retraite de l’attaquant gallois, engagé avec le Real Madrid jusqu’en juin 2022. Gareth Bale fêtera ses 32 ans durant le mois de juillet et songerait à se retirer du football à la fin de son contrat chez les Merengue , voire dès cet été. Dans des propos accordés à talkSPORT , son agent Jonathan Barnett était monté au créneau en dénonçant des « rumeurs insensées », mais de son côté, Gareth Bale se montre beaucoup plus énigmatique au sujet de son avenir.

« Je vais m'asseoir après l'Euro et décider de ce que je veux faire »