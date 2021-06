Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez dresse une short-list colossale pour oublier Zidane !

Publié le 1 juin 2021 à 10h00 par Th.B.

Sans entraîneur depuis le départ de Zinedine Zidane la semaine dernière, Florentino Pérez s’est lancé sur les traces de plusieurs entraîneurs afin de remédier à cette situation. Carlo Ancelotti semble être l’ultime idée du président du Real Madrid, qui serait très inspiré sur ce dossier.

Alors que le mercato a déjà démarré du côté du FC Barcelone notamment avec l’officialisation de l’arrivée de Sergio Agüero et celle ce mardi matin d'Eric Garcia notamment, le Real Madrid doit régler un dossier inattendu à savoir remplacer Zinedine Zidane. En effet, jeudi dernier, l’entraîneur français a décidé de ne pas aller au bout de son contrat qui le liait cependant jusqu’en juin 2022 au Real Madrid. De quoi obliger Florentino Pérez à se pencher sur le profil d’un autre coach pour prendre les rênes de l’effectif merengue. Et le président du Real Madrid viserait le gratin européen !

Ancelotti, Conte, Pochettino… Le Real veut du lourd !