Mercato - PSG : Ibrahimovic, Wanda Nara... Le feuilleton Icardi prend une nouvelle direction !

Publié le 1 juin 2021 à 19h30 par A.C.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2024, Mauro Icardi est régulièrement annoncé sur le départ.

Il semblait être le numéro neuf qui pouvait succéder à Edinson Cavani au Paris Saint-Germain. Finalement, Mauro Icardi a surtout déçu. Souvent absent, il a vu Moise Kean lui passer devant, même s’il a été décisif en cette fin de saison. Un départ a ainsi commencé à prendre forme, alors que Leonardo semble clairement pencher pour Kean. En Italie, l’intérêt de la Juventus a souvent été évoqué, mais l’arrivée de José Mourinho à l’AS Roma pourrait relancer l’avenir d’Icardi. Ce dernier a toutefois tenu à faire taire ces rumeurs, assurant vouloir poursuivre sa carrière à Paris. « Il y a beaucoup de fausses nouvelles à mon sujet. C'est totalement faux » a expliqué l’attaquant du PSG, dans un message publié sur Instagram . « Je reste au PSG, j'ai un contrat à long terme et mon avenir est au Paris-Saint Germain, j'adore le club et la ville ». Pourtant, Wanda Nara semble bien décidée à fuir la France et Paris, pour retrouver l’Italie...

Wanda Nara s’est envolée pour Milan

La compagne et agent de Mauro Icardi travaille pour la télévision italienne et ne serait donc pas contre un départ du Paris Saint-Germain. D’après les informations de Foot Mercato, Wanda Nara souhaiterait absolument voir Icardi poursuivre sa carrière en Serie A et aurait d’ailleurs déjà commencé à tâter le terrain après de plusieurs clubs. Les derniers clichés publiés sur son compte Instagram n’ont fait qu'alimenter les spéculations autour d’un retour en Italie. On peut en effet voir Wanda Nara à Milan, où d’ailleurs le couple a une maison, avec le message suivant : « La fille la plus heureuse du monde ».

Zlatan prêt à accueillir Icardi !