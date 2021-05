Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo ne lpache rien pour Moise Kean !

Publié le 30 mai 2021 à 22h45 par La rédaction

Moïse Kean fera son retour avec Everton cet été après son prêt d'une saison à Paris. Mais le PSG négocierait avec le club Anglais afin de récupérer l'attaquant italien de manière définitive.

Auteur d'une saison convaincante avec le PSG en prêt, Moïse Kean s'est bien relancé après un passage raté en Angleterre. À 21 ans, l'attaquant italien conserve son statut d'espoir et a prouvé qu'il pouvait se montrer intéressant dans les grands matchs cette saison, notamment sur la rencontre au Camp Nou face au FC Barcelone. Épanoui au PSG, Moise Kean a désormais l'intention d'y rester comme le10sport.com vous l'a annoncé, et il espère que Leonardo effectuera tout son possible dans cette optique.

Everton vendeur pour Moïse Kean !

Et justement, d'après les informations de Fabrizio Romano, le PSG serait toujours en négociation avec Everton pour s'attacher les services de l'Italien. D'après le journaliste, le club Anglais serait ouvert à une potentielle vente de leur attaquant. De quoi faciliter les échanges concernant le joueur formé à la Juventus ? À suivre...