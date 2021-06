Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme coup à 0€ déjà bouclé par Leonardo ?

Publié le 1 juin 2021 à 18h45 par H.G.

Alors que le PSG est annoncé sur les traces de Gianluigi Donnarumma, le portier italien pourrait bel et bien prendre la direction du club de la capitale française.

Avec Keylor Navas et Sergio Rico, le moins que l’on puisse dire est que le poste des gardiens est bien fourni au Paris Saint-Germain. Cependant, ce n’est pas pour autant que Leonardo ne serait pas prêt à saisir une opportunité pour renforcer davantage encore ce secteur. Et c’est précisément dans cette optique que le PSG aurait coché le nom de Gianluigi Donnarumma, qui quittera l’AC Milan le 30 juin prochain au terme de son contrat. Et si le FC Barcelone ou encore la Juventus seraient également sur les traces de l’international italien, il se pourrait que la partie soit déjà perdue pour ces deux écuries.

« Gianluigi Donnarumma ira finalement au PSG »