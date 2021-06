Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Pochettino… Le Real Madrid a pris une décision radicale !

Publié le 1 juin 2021 à 18h30 par Hadrien Grenier

Alors que le Real Madrid est en quête d’un nouvel entraîneur, le club de la capitale espagnole aurait décidé d’abandonner la piste menant à Mauricio Pochettino dans le but de ne pas brouiller sa relation avec le PSG. Et ce dans un but bien précis…

Le Real Madrid cherche un nouvel entraîneur depuis la semaine dernière. En effet, Zinedine Zidane a officiellement quitté ses fonctions d’entraineurs du club de la capitale espagnole, à un an du terme de son contrat, lassé du manque de soutien de la part de sa direction. Ainsi, les Merengue auraient étudié de nombreuses pistes dans l’optique de lui trouver un successeur. En ce sens, les noms de Xabi Alonso, d’Antonio Conte ou encore de Raúl auraient un temps été ciblées… tout comme la piste Mauricio Pochettino ! Si l’on en croit les dernières informations parues dans la presse ces derniers jours, le technicien argentin du PSG souhaiterait quitter l’écurie parisienne, six mois seulement après son arrivée en lieu et place de Thomas Tuchel. Tottenham voudrait le faire revenir, et le Real Madrid se seraient donc penché sur son cas.

Le Real Madrid a écarté Mauricio Pochettino pour ne pas se brouiller avec le PSG

Mais finalement, la Casa Blanca aurait décidé d’écarter la piste menant à l’entraîneur argentin. C’est tout du moins ce qu’annonce la Cadena SER ce mardi, la radio espagnole en profitant pour indiquer que Mauricio Pochettino devrait bien rester au PSG, et ce alors qu’il semblait parti pour s’en aller de la capitale française. Et selon la Cadena SER , cette prise de position de la part du Real Madrid ne serait vraiment pas le fruit du hasard. Concrètement, la direction de l’écurie madrilène n’aurait tous simplement pas voulu brouiller ses relations avec le PSG, et ce dans un contexte où Kylian Mbappé serait sa recrue de rêve au cours de la fenêtre estivale des transferts à venir. Par conséquent, pour conserver une chance d’attirer l’international français de 22 ans, le Real Madrid aurait préféré conserver sa relation amicale avec le PSG.

