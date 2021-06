Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Milik lâche un gros indice sur son avenir !

Publié le 1 juin 2021 à 16h10 par A.M.

Bien que son avenir semble toujours aussi flou, Arkadiusz Milik n'hésite pas à se projeter vers la saison prochaine et il attend un gros recrutement à l'OM.

L'avenir d'Arkadiusz Milik devrait animer l'été du côté de l'Olympique de Marseille. Et pour cause, la situation de l'attaquant polonais est toujours très floue. Bien qu'il soit définitivement marseillais puisque l'OM disposait d'une option d'achat obligatoire, son avenir n'est pas encore assuré. L'ancien buteur du Napoli a toujours une très belle cote en Serie A où la Juventus s'intéresse notamment à lui alors qu'Arkadiusz Milik aurait un accord pour que l'OM le laisse partir si une belle offre arrive. Toutefois, ces dernières semaines, le Polonais a envoyé plusieurs messages assez clairs concernant sa joie d'être à Marseille. Et il continue.

Milik se projette sur la saison prochaine