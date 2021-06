Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vente, McCourt... La sortie de Macron qui affole les supporters !

Publié le 1 juin 2021 à 13h10 par A.M.

Dans le contexte actuel à Marseille, la moindre sortie peut être interprétée comme un indice concernant la vente de l'OM. Surtout quand c'est le Président de la République, Emmanuel Macron, qui en parle.

Depuis de nombreux mois la vente de l'Olympique de Marseille ne cesse de faire parler. Il faut dire qu'au début du mois de février, Thibaud Vézirian a assuré que Frank McCourt avait accepté de vendre le club phocéen à Al-Walid bin Talal. Problème, voilà désormais trois moins que l'information a été divulguée et que l'officialisation se fait attendre. A l'inverse, Frank McCourt ainsi que Pablo Longoria multiplient les démenties depuis de nombreuses semaines. Les supporters de l'OM sont donc partagés et dans ce contexte, toute déclaration peut être interprétée comme un indice sur la vente de l'OM. Et encore plus lorsque c'est Emmanuel Macron.

«Je suis sûr que quelque chose va se passer à Marseille»