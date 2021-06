Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid aurait donné des directives au clan Mbappé !

Publié le 1 juin 2021 à 12h15 par Th.B.

Bien que le PSG soit publiquement contre le départ de Kylian Mbappé cet été, le Real Madrid attendrait de l’attaquant parisien qu’il ne prolonge pas son contrat afin de le rapprocher d’une arrivée de la Casa Blanca, à l’intersaison ou à la prochaine.

En pleine recherche d’un entraîneur afin de remplacer Zinedine Zidane qui a décidé jeudi dernier de ne pas honorer l’ultime année de son contrat, le Real Madrid préparerait en parallèle son mercato estival qui tournerait autour du transfert de Kylian Mbappé. En effet, les dirigeants du Real Madrid en pinceraient toujours pour l’attaquant du PSG, où il est contractuellement lié jusqu’en juin 2022, et attendrait patiemment le moment propice afin de frapper. Cependant, il se pourrait que le club merengue soit dans l’obligation d’attendre une saison supplémentaire.

Le Real Madrid laisse les clés au clan Mbappé !