Mercato - OM : Benedetto prend une première décision pour son avenir !

Publié le 1 juin 2021 à 18h10 par A.C.

Peu utilisé ces derniers mois, Dario Benedetto pourrait quitter l’Olympique de Marseille au cours du mercato estival.

Arrivé en 2019, Dario Benedetto a tout connu à l’Olympique de Marseille. Titulaire indiscutable sous les ordres d’André Villas-Boas, il a vu son temps de jeu fondre comme neige au soleil depuis l’arrivée de Arkadiusz Milik et de Jorge Sampaoli, qui a pourtant été son sélectionneur en sélection argentine. En dépit de sa titularisation lors du dernier match de la saison contre le FC Metz (1-1), un départ semble de plus en plus probable pour Benedetto, qui intéresserait notamment son ancien club de Boca Juniors.

Benedetto a mis les choses au clair avec Boca