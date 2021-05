Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Dario Benedetto va chambouler les plans de l’OM !

Publié le 30 mai 2021 à 6h30 par Th.B.

Ayant pourtant récemment ouvert la porte à un retour à Boca Juniors, cette option ne devrait pas se matérialiser, du moins pour cet été en raison de la volonté de Dario Benedetto de connaître une nouvelle expérience en Europe en dehors de l’OM.

Barré par la concurrence imposée par Arkadiusz Milik depuis l’arrivée en prêt du Polonais en janvier dernier, Dario Benedetto pourrait voir son aventure marseillaise couper court avec un transfert ou un départ en prêt à l’intersaison. La tendance était jusqu’ici à un retour de l’international argentin à Boca Juniors. D’ailleurs, en avril dernier, l’avant-centre de l’OM ouvrait la porte à cette possibilité pour son avenir. « L’envie de revenir à Boca est toujours présente. Je suis venu avec ma famille en France et nous avons juré de revenir un jour ». Cependant, cette option ne serait pas d’actualité pour son prochain défi.

Benedetto ne serait pas intéressé par un retour à Boca Juniors cet été