Mercato - PSG : Tout se met en place pour cette piste à 80M€ !

Malgré l’imminent retour de Juan Bernat pour la saison prochaine, Leonardo voudrait toujours recruter un latéral gauche. De quoi confirmer la tendance dans le dossier Theo Hernandez.

En raison de la longue blessure de Juan Bernat cette saison, Thomas Tuchel puis Mauricio Pochettino ont été contraints de s’appuyer sur la largeur de l’effectif parisien afin de pallier cette absence. Layvin Kurzawa, Mitchel Bakker et même Abdou Diallo, qui est pourtant un défenseur central de formation, ont été alignés au poste de latéral gauche cette saison. D’après L’Équipe , et ce malgré le retour imminent de Juan Bernat et sa prolongation de contrat jusqu’en juin 2025, Leonardo voudrait faire venir un nouvel arrière latéral pour évoluer dans le couloir gauche. Et le profil recherché par le directeur sportif serait tout trouvé.

Leonardo bien en quête d’un latéral gauche

Alors que Leonardo serait en pleines négociations avec l’Inter pour le transfert d’Achraf Hakimi, le directeur sportif du PSG aimerait également recruter Theo Hernandez, défenseur du Milan AC. Réticent à l’idée de venir au cours du mercato estival de 2020, Hernandez ne tiendrait désormais plus le même discours et serait disponible pour 80M€ si l’on en croit les informations divulguées de l’autre côté des Alpes, un montant similaire à celui réclamé par l’Inter pour Hakimi. Reste à savoir quelle décision prendra Leonardo.