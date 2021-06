Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dénouement imminent pour Pochettino ?

Publié le 2 juin 2021 à 3h30 par A.M.

Annoncé sur le départ du PSG ces derniers jours, Mauricio Pochettino pourrait être fixé sur son sort dans les prochains jours.

« Pochettino a deux ans de contrat avec le PSG et on est très content. » Leonardo l'a récemment confié au micro d' Europe 1 , Mauricio Pochettino n'est pas sur le départ. Et pourtant, le technicien argentin souhaiterait partir et ne serait pas opposé à un retour à Tottenham voire à une arrivée au Real Madrid pour remplacer Zinedine Zidane. Mais le banc merengue n'est plus libre puisque Carlo Ancelotti a été choisi par Florentino Pérez. Et selon Fabrizio Romano, le suspens autour de Mauricio Pochettino le devrait pas s'éterniser.

«Dans les 3-4 jours qui viennent nous aurons une réponse définitive»