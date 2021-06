Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le salaire XXL d'Achraf Hakimi déjà connu ?

Publié le 1 juin 2021 à 23h10 par La rédaction

Afin de renforcer l'effectif du PSG, Leonardo se serait mis sur la piste de Achraf Hakimi. Et les négociations se dérouleraient très bien entre les représentants du joueur et le club de la capitale.

N’étant pas décidé à conserver Alessandro Florenzi cet été, Leonardo se serait penché sur les pistes de quelques joueurs pour prendre la succession de l’international italien. Ainsi, le directeur sportif du PSG aurait inscrit le nom d’Achraf Hakimi sur sa liste. Auteur d’une belle saison avec l’Inter champion de Serie A, le Marocain aurait tapé dans l’oeil des dirigeants parisiens. Et malgré le prix élevé du joueur (80M€ réclamés par les Nerazzuri ), les négociations se dérouleraient très bien entre le latéral droit de 22 ans et le club de la capitale.

Des discussions sur le contrat entre le PSG et ses représentants