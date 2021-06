Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria est prévenu pour ce joueur de Ligue 1 !

Publié le 2 juin 2021 à 13h10 par T.M.

Regardant en Ligue 1 pour renforcer l’OM, Pablo Longoria apprécierait notamment le profil d’Anthony Caci. Sous contrat jusqu’en 2022 avec Strasbourg, le défenseur a vu son agent mettre les choses au point sur son avenir.

A 23 ans, Anthony Caci est capable d’évoluer à quasiment tous les postes en défense. De quoi donc intéresser différents clubs et selon les dernières informations de Footmercato , l’OM aurait notamment coché le nom du joueur de Strasbourg. N’ayant plus qu’un an de contrat avec le club alsacien, Caci pourrait donc franchir un nouveau cap dans sa carrière en venant renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli. Cependant, comme l’agent du joueur de Strasbourg l’a fait savoir, un départ n’est pas encore d’actualité…

« Aujourd'hui, il est strasbourgeois »