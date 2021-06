Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ancelotti va totalement chambouler les plans de Leonardo !

Publié le 2 juin 2021 à 0h45 par A.C.

L’arrivée de Carlo Ancelotti au Real Madrid devrait avoir des répercussions sur la stratégie mercato de Leonardo et du Paris Saint-Germain.

Alors qu’Antonio Conte, Massimiliano Allegri, Mauricio Pochettino et Raul étaient annoncés, c’est Carlo Ancelotti qui prendra les rênes du Real Madrid. L’Italien a en effet quitté Everton ce mardi, s’engageant officiellement avec un club qu’il a déjà dirigé de 2013 à 2015, remportant notamment une Ligue des Champions. « Bien que j'aie aimé être à Everton, on m'a présenté une opportunité inattendue qui, à mon avis, est la bonne décision pour moi et ma famille en ce moment » a déclaré sur le site des Toffees l’entraineur de 61 ans, qui va donc succéder à Zinedine Zidane. Mais cette arrivée pourrait être une mauvaise nouvelle pour Leonardo et ses plans de mercato au Paris Saint-Germain.

Le PSG toujours là pour Fabian Ruiz, mais le Real Madrid...